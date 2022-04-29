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Son dakika: İkitelli'de feci kaza! İETT otobüsü, servis ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: İkitelli’de feci kaza! İETT otobüsü, servis ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika haberi... İstanbul İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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