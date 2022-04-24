Son dakika: İETT otobüsü 16 araca çarptı! Şoför el frenini çekmeyi unuttu
Sarıyer'de İETT şoförünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, yokuş aşağı dehşet saçtı. 16 araca çarparak durabilen otobüs birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.
Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi.
Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 16 araca çarptı.
YARALILAR VAR
Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.
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