İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı.