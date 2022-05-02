02 Mayıs 2022, Pazartesi
İstanbul'da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi
İstanbul'da İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sultangazi'de sefere başlayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak ekinlerin bulunduğu araziye uçtu. Hasadı zarar gören kadın tepki gösterdi. Behiye Sarıyer, "senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.
Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:50
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