02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

İstanbul'da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

İstanbul'da İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sultangazi'de sefere başlayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak ekinlerin bulunduğu araziye uçtu. Hasadı zarar gören kadın tepki gösterdi. Behiye Sarıyer, "senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:50
  • 1
  • 9
İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Sultangazi sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı.

  • 3
  • 9
İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi. Otobüs hızla araziye doğru uçtu.

  • 4
  • 9
İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti.

  • 5
  • 9
İstanbul’da İETT klasiği! Araziye uçan otobüs ekinleri ezdi

Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.