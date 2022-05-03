Ünlü futbolcu Veysel Sarı’nın kardeşinden kiracıya meydan dayağı!



"HAYATIMDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Darp raporuyla birlikte soluğu Savcılık'ta alan genç mühendis, "Ev sahibim beni sözleşmeli olan evimden çıkarmak için son 3 aydır baskı yapıyordu. Dün akşam da ev sahibim Şaban Sarı, yanında getirdiği bir kişiyle beni evimde arkadaşımın önünde darp etti. Beni evden çıkmazsam öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Burnumu kırdı, sağ kulağım patladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Hayatımdan endişe ediyorum." dedi. Başına geleceklerin sorumlusu olarak futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'yı işaret eden Cengiz; şikâyetçi oldu. Sarı'nın apartmandaki diğer kiracıları da aynı şekilde evi boşaltmaları yönünde sıkıştırdığını belirten Cengiz, apartmanı otele çevirmek istediklerini ileri sürdü.