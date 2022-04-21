Son dakika: Rezidanstaki kan donduran olayda yeni ayrıntılar! Saatlerce işkence etmişler

İŞKENCE SAATLER SÜRMÜŞ

Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı. Rezidanstaki işkence gecesinde Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.'nin uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.