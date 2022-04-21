Yaz aylarının korkulu rüyası kene! Uzmanlardan hayati uyarı: Sigara basmayın, kolonya dökmeyin

"UZUN VE AÇIK RENK ELBİSELER TERCİH EDİLMELİ"

Piknik alanlarında ve bağ, bostan gibi yerlerde uzun ve açık renkli elbiselerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Öney, "Daha çok bağ, bostan gibi yerlerde çalışırken, pikniğe giderken mutlaka uzun pantolonlar, uzun kollu elbiseler tercih edilmesi uygundur. Mümkünse de açık renkli elbiseler giymeliyiz çünkü keneyi görünür hale getirir. Bu alanlardan eve geldikten sonra aileler birbirlerinin tüm vücutlarını kontrol etmeliler. Özellikle koltuk altlarını, boyun ve kulak arkası bölümleri kene yönünden kontrol edilmeli. Kene varsa kesinlikle çıplak elle dokunmamak ve bir an önce çıkarmak lazım. Çıkartmak için de kenenin insan vücuduna değdiği yerin en dibinden tutarak yavaş yavaş çekmek en güzel yöntemdir. Eğer çıkartmazsak çok uğraşmamak lazım. Özellikle sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar ve ifrazatını vücuda olduğu gibi boşaltır. O yüzden bunları yapmamamız ve sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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