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Konya’daki rezidans dehşetinde şok detaylar! Yaşadığı kabusu anlattı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Konya’daki rezidans dehşetinde şok detaylar! Yaşadığı kabusu anlattı

Son dakika haberine göre: Konya'daki rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., avukatı aracılığıyla koruma kararı talebinde bulundu. Günler sonra dışarıya çıkan Demet A., “Can güvenliğim yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da bir rezidansta eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) saatlerce işkencelerine maruz kalan Demet A., olayla ilgili Konya Cumhuriyet Savcılığı'na ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarına kadar anlattı.

GÜNLER SONRA DIŞARIYA ÇIKTI
Adliye çıkışında avukatları ile birlikte açıklama yapan Demet A., yaşadığı travmayı henüz atlatamadığını ve günler sonra dışarı çıktığını söyledi. Demet A., "Avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum. Psikolojik destek almaya da başladım" dedi.

KORUMA KARARI TALEBİ
Demet A.'nın avukatı Muhammet Çağrı Türk ise, "Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik. Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı bey bu talebi değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şu anda soruşturma sürüyor. Müvekkilimizin saçı kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüş, cinsel istismara maruz kalmıştır" diye konuştu.

PARA TEKLİF ETTİLER

Bu arada Demet A.'nın avukatlarına ve ailesine ulaşan bazı kişilerin, şikâyeti geri çekmelerini isteyip bunun karşılığında istedikleri kadar para vermeyi teklif ettikleri belirtildi.

Demet A. ile Merve K.'ye işkence ettikleri ortaya çıkan ve tutuklanan 3 şüphelinin iki kişiye daha işkence yaptığı ileri sürüldü.

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