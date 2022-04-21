Ölümle buruna buruna geldi! Pitbull saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldu

"PSİKOLOJİK OLARAK CİDDİ SIKINTISI OLDU"

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşın komşusu olan mahalle sakini Cüneyt K. "Komşuma saldıran iki köpek var, birisi pitbul cinsi bir köpek. Bu köpeğin yakalandığı söylendi fakat diğer köpek halen yakalanamadı. İki köpek de tasmalı fakat sahipsizler. Yani bu köpekler buraya ait değil. Komşum olan kişi köpekler saldırmaya başlayınca can havliyle kaldırıma koşup kendisini arabanın üstüne çıkarak köpeklerden kurtarıyor. O esnada başka bir otomobil gelip kendisine yardım ediyor ve köpeklerden bu şekilde kurtulabiliyor. Köpeklerin saldırmasıyla ufak sıyrıklarla kurtuluyor. Daha sonra ambulans geldi ve gerekli kontroller yapılarak evine döndü. Fakat psikolojik olarak ciddi sıkıntısı oldu. Kendisi uzun süredir burada oturuyordu ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Köpekler saldırdıktan sonra çok korktu ve ne yapacağını bilemedi. 'Araba gelmese ne yapacaktım onu bilmiyorum' dedi. Burası çok kalabalık bir mahalle ve burada sabah erken saatlerde çocuklar yürüyerek okula gidiyor ve bizler korkuyoruz" şeklinde konuştu.