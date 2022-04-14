Konya'da rezidansta dehşet! Çıplak videosunu çekip bıçakla boğazına imza attılar
Konya'da D.A. adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo dairede işkence gördü. Rezidansta 3 saat tuttukları Demet'e cinsel istismarda bulunan şüpheliler, genç kızın saçını kesip yüzünde sigara da söndürdü.
Giriş Tarihi: 14.04.2022
07:35
Olay, geçen hafta cuma günü Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu. Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'ARABADAN ATLARSAN İP BOYNUNU KOPARTIR' Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti. Otomobile bindim. Murat bana, 'Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle' dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi. Ellerimi çamaşır ipiyle bağlayıp, boynuma doladılar. Beni 'Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır' dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler'' dedi.
DARP ETTİLER İfadesinde 2 kadının kendisine işkence yaptığını söyleyen D.A. ''Daireye girince benim elimi ve ayağımı bağladılar. Murat'ı daireden gönderip, beni sorguya aldılar. Bana, Murat ile aramda ne olduğunu sordular. Ben de sadece flört ettiğimizi söyledim. Bana 'Murat bizim köpeğimiz, iç çamaşırına kadar biz alıyoruz. Senin gibiler gelip, geçici' diye bağırmaya başladılar. Tuba beni darbetmeye başladı.
CİNSEL TACİZDE BULUNDULAR
'Bana bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, tacizde bulundular. Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp makasla saçımı ve elbiselerimi kestiler.
Tuba ve Sara paspas sopasını ikiye bölüp beni dövmeye başladılar. Bana Sara'nın ayaklarını öpmemi söylediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.