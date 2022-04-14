Konya’da rezidansta dehşet! Çıplak videosunu çekip bıçakla boğazına imza attılar

'ARABADAN ATLARSAN İP BOYNUNU KOPARTIR'

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti. Otomobile bindim. Murat bana, 'Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle' dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi. Ellerimi çamaşır ipiyle bağlayıp, boynuma doladılar. Beni 'Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır' dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler'' dedi.