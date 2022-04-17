17 Nisan 2022, Pazar
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Rezidansta işkence! 'Korkudan dışarı çıkamıyorum'
Konya’da eski patronu ile nişanlısı ve arkadaşı tarafından işkenceye maruz kalan Demet A.: Tutuklanmaları beni biraz olsun mutlu etti ama dışarıya çıkmaya korkuyorum. Onların dışarıya çıkacağı düşüncesi beni ürkütüyor