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Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Hatay’da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde 2 öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 ÖĞRENCİ YARALI

Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.

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