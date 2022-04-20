Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
3 ÖĞRENCİ YARALI
Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.
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