Sözde sendikaya kumar baskını! ’Asit’ detayı

Daha önce de birçok kez baskına uğrayan söz konusu kumarhanelerin kısa sürede farklı sendika ve vakıf adı altında tekrardan açıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN