Mahra’nın ardından bir kötü haber daha! Saldırgan köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Son zamanlarda sık sık saldırgan sokak köpeklerinden kaçan çocukların başına gelen felaket haberleri geliyor. Geçen hafta Antalya’da köpekten kaçmak isterken kamyonun altına kalarak bacağını kaybeden 10 yaşındaki Mahra, Türkiye’yi üzmüştü. Şimdi de Sivas’ta benzer bir olay yaşandı. Kendisine saldıran köpekten kaçmak için yola atlayan çocuğa araba çarptı.
Kentlerde başı boş dolaşan veya sahipli köpeklerin sebep olduğu ağır yaralanmalara bir yenisi daha eklendi.
KÖPEKTEN KAÇMAK İSTERKEN ARABA ÇARPTI
Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı.
HAYATİ REHLİKEYİ ATLATTI
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
HAVAYA FIRLADI
Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.
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