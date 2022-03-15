Mahra’nın ardından bir kötü haber daha! Saldırgan köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

KÖPEKTEN KAÇMAK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı.