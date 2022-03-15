Mühendis kocadan akılalmaz işkence! Sözde hocanın sözlerine inandı: İçinde şeytan var...

KARISINA ŞİDDET UYGULUYORDU!

İddiaya göre çift, evliliğin başından beri sorunlar yaşıyordu. Musa Ö., ilk olarak içinde şeytan olduğu gerekçesiyle kendi ablasını hocaya götürdü.

Musa Ö., ablasının ardından eşi Melek Ö.'ye karşı şüpheli yaklaşmaya başladı. Kendi ablası gibi eşi Melek Ö.'nün de içinde şeytan olduğunu iddia eden Musa Ö., karısına sürekli ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı.