Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Antalya'da kendisinin peşinden koşan köpekten kaçarken yola atlayıp kamyonun altında ezilen 9 yaşındaki Mahra'nın hayati riskinin devam ettiği belirtildi. Kızının sağ bacağının paramparça olduğunu dile getiren baba Murat Pınar, "Kızımın hayati tehlikesi sürüyor. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA Giriş Tarihi: 06.03.2022 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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