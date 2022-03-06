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Haberler Galeri Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Antalya'da kendisinin peşinden koşan köpekten kaçarken yola atlayıp kamyonun altında ezilen 9 yaşındaki Mahra'nın hayati riskinin devam ettiği belirtildi. Kızının sağ bacağının paramparça olduğunu dile getiren baba Murat Pınar, "Kızımın hayati tehlikesi sürüyor. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2022 15:43
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Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde geçen gün sabah sularında yaşandı.

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Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendisinin peşinden geldiğini görünce yola atladı.

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Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

O sırada İrfan Yayla'nın hakimiyetindeki 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üzerinden geçti.

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Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Olayı gören kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına koştu.

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Antalya’da köpekten kaçan minik Mahra kamyonun altında kaldı! Kızı yaşam savaşı veren baba: Köpek ısırsa daha iyiydi

Etraftaki vatandaşların yardımı ile ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.