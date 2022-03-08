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Sağ bacağı kesilen Mahra'dan kötü haber: Beyin ölümü gerçekleşebilir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Sağ bacağı kesilen Mahra’dan kötü haber: Beyin ölümü gerçekleşebilir

Antalya'nın Serik’de köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanması sebebiyle, sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kızı için derin üzüntü yaşayan baba Murat Pınar, "Doktorlar, kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart tarihinde kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin akabinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.

MİNİK MAHRA'YA KAMYON ÇARPTI

Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.

Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:

'BABA ÖLECEK MİYİM?'

"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim.

'SAĞ ÇIKAMAYABİLİR, HAZIRLIKLI OLUN'

İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."

Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

"BAŞKASININ BAŞINA GELİP GELMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, "Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar." diye konuştu.

PEŞ PEŞE BIÇAK ALTINA YATTI

Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Baba Murat Pınar, kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Murat Pınar, "Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik" dedi.

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