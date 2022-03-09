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Haberler Galeri Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Antalya'da köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpması ile ağır yaralanıp, sağ bacağı dizinin üzerinden kesilen Mahra Melin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Mahra'nın babası Murat Pınar, kızının sağlık durumunu "Beyin ile ilgili sıkıntı büyük. Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor" sözleriyle anlattı. Bölge sakinleri ise çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:56
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Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde geçen günlerde sabah saatlerinde yaşandı.

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Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

YOLA FIRLADI

Bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola atladı.

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Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

KAMYON BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

O sırada İrfan Yayla'nın hakimiyetindeki 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

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Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

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Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.