Antalya’da köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Bacağı kesilen minik Mahra’dan ilk görüntü| Mahra’nın sağlık durumu nasıl?

Antalya'da köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpması ile ağır yaralanıp, sağ bacağı dizinin üzerinden kesilen Mahra Melin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Mahra'nın babası Murat Pınar, kızının sağlık durumunu "Beyin ile ilgili sıkıntı büyük. Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor" sözleriyle anlattı. Bölge sakinleri ise çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını dile getirdi.

İHA Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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