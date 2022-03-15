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Mahra’nın ardından bir kötü haber daha! Saldırgan köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Kentlerde başı boş dolaşan veya sahipli köpeklerin sebep olduğu ağır yaralanmalara bir yenisi daha eklendi.
KÖPEKTEN KAÇMAK İSTERKEN ARABA ÇARPTI
Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı.
HAYATİ REHLİKEYİ ATLATTI
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
HAVAYA FIRLADI
Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.