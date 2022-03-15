Tabutu açtıklarında facia ile karşılaştılar! Evlat acısı yaşayan anneye büyük şok

Aile, hastane yönetimi ve görevlileri hakkında savcılığa "görevi ihmal" suçundan şikayetçi olurken 100 bin manevi 6 bin 50 TL de maddi olmak üzere tazminat davası açtı. Aile kesik bacağı hastaneye iade edince görevlilerin hatası olduğu söylenerek bebeğin cenazesi aileye teslim edildi.

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