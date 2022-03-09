İstanbul’da milyonluk gasp! Çalıntı araçla gelip...

ARACI ÇALIP SAHTE PLAKA TAKMIŞLAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

GEÇEN SENE ÇALINMIŞ

Devam eden çalışmalarda ise asıl plakasının 34 DHA 789 olduğu ve Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu. Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.