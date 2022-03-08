Beykoz’da İETT otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada yeni görüntüler

Beykoz'da dün Çubuklu Caddesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 arabya ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, iki katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada altı kişi yaralandı.