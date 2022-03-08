08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da İETT otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada yeni görüntüler

Beykoz’da İETT otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada yeni görüntüler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Beykoz’da İETT otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada yeni görüntüler

İstanbul’un Beykoz ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, 1 otobüs ile 3 arabaya çarparak iki katlı bir evin içine daldığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz'da dün Çubuklu Caddesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 arabya ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, iki katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada altı kişi yaralandı.

Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA

Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



ÇARPTIĞINI ÖNÜNE KATTIĞI ANLAR KAMERADA

Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor.

Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor.

İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

İETT otobüsünün dehşet saçtığı anlar İETT OTOBÜSÜNÜN DEHŞET SAÇTIĞI ANLAR
Beykoz’da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI
İETT dehşet saçtı: Halk Ekmek büfesine çarptı İETT DEHŞET SAÇTI: HALK EKMEK BÜFESİNE ÇARPTI
İETT otobüsü otomobile çarptı İETT OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI
İETT’de can pazarı: Yolcu camdan fırladı İETT'DE CAN PAZARI: YOLCU CAMDAN FIRLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA