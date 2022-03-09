İstanbul Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu

350 BİN LİRA DEĞERİNDE 73 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan kontrollerde yolcunun el ve sırt çantası içerisinde üç farklı marka olmak üzere 73 cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen telefonların yaklaşık 350 bin lira piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.