İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu
Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Eritreli kadın yolcunun el ve sırt çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 73 cep telefonu ele geçirildi. Kadının, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Dubai'den 17 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Samrawit Hagos M. isimli Eritreli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı. Gümrüklü alandan çıkan yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.
350 BİN LİRA DEĞERİNDE 73 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan kontrollerde yolcunun el ve sırt çantası içerisinde üç farklı marka olmak üzere 73 cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen telefonların yaklaşık 350 bin lira piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi?
- Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda?
- THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...
- iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
- 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel lise yayınlandı mı?
- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?
- Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
- Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?