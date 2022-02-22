Ankara’da okulda katledilen Gülsüm’ün dayısı konuştu: Sınıfta 11 bıçak darbesi vurmuş

12 YILLIK EŞİNİ 11 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Gülsüm Kuyar'ın Mersin'de yaşayan ve cenazeyi teslim almak için gelen yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. DHA'ya konuşan Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Gilik, "Yeğenim okulda çalışıyordu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve bu sebeple anlaşmalı şekilde boşanacaklardı. Ayrılmanın eşiğindeyken aralarında bir tartışma yaşanmış. Olay günü de okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Herkesin dağılmasını beklemiş. Ondan sonra da sınıfın içerisinde bıçaklamış, 11 bıçak darbesi vurmuş. Olayı gören mesai arkadaşı varmış ama korkudan kaçmışlar. Yaklaşık 12 yıldır evliydiler" dedi.