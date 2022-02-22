Ankara’da okulda katledilen Gülsüm’ün dayısı konuştu: Sınıfta 11 bıçak darbesi vurmuş
Ankara’nın Sincan ilçesinde boşanma sürecinde olduğu 29 yaşındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Mehmet Kuyar'ın, bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği gün yüzüne çıktı. Gülsüm Kuyar’ın dayısı Şeref Bilir, yeğeninin ölümüne ilişkin açıklamasında "Okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Sınıfın içerisinde bıçaklamış, yaklaşık 11 bıçak darbesi vurmuş" dedi.
Olay, geçen akşam sularında Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda yaşandı. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.
SINIFIN ORTASINDA VAHŞET
Polis, olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Kuyar'ın, bahçe kapısında güvenlik bulunan okula duvardan atlayarak girdiği ve öğrenciler ile öğretmenlerin okuldan ayrılmasından sonra sınıfta tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtığı belirlendi.
12 YILLIK EŞİNİ 11 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Gülsüm Kuyar'ın Mersin'de yaşayan ve cenazeyi teslim almak için gelen yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. DHA'ya konuşan Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Gilik, "Yeğenim okulda çalışıyordu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve bu sebeple anlaşmalı şekilde boşanacaklardı. Ayrılmanın eşiğindeyken aralarında bir tartışma yaşanmış. Olay günü de okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Herkesin dağılmasını beklemiş. Ondan sonra da sınıfın içerisinde bıçaklamış, 11 bıçak darbesi vurmuş. Olayı gören mesai arkadaşı varmış ama korkudan kaçmışlar. Yaklaşık 12 yıldır evliydiler" dedi.
"HER AYRILAN ÖLDÜRÜLMELİ Mİ?"
Kuyar'ın teyzesi Yurdagül Gilik ise "İşinin başındaki yeğenimizi linç etti. Bu kadın ölümleri ne zaman bitecek? Her ayrılan öldürülmeli mi, bunu anlamıyoruz. Bizler de bir anneyiz, yazık değil mi, resmi bir kurumun içinde gerçekleştiriyor olayı. Yaklaşık 1 hafta önce yeğenimle görüştüm, anlaşmalı boşanacaklarını söylüyordu ama böyle oldu" ifadelerini kullandı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Gülsüm Kuyar'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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