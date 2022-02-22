Ölümle burun buruna getiren elektrik: Kiracı ev sahibini, ev sahibi kiracıyı suçladı

"TAMAMEN ASILSIZ İDDİALAR"

Ev sahibinin avukatı Caner Ernez ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu dile getirerek "Kiracı Ümit beyin iddiaları tamamen asılsızdır: kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği noter aracılığıyla kendisine bildirilmiş olmasına rağmen evden çıkmayacağını belirtmiş ve bu sebeple tarafımızca tahliye davası başlatılmıştır. Mevcut halde kiracı tarafından kiralanan 1+1 evin elektrik aboneliği yoktur, dolayısıyla yasal yoldan bu evde elektrik enerjisi bulunması mümkün değildir. Ayrıca müvekkil ev sahibi İstanbul ilinde ikamet etmekte olup şu an elektrik aksamı ile ilgili bir tadilat söz konusu değildir. Tahminimiz kiracı Ümit bey kaçak yoldan elektrik elde etmek için elektrik tesisatı ile uğraştığıdır. TCK Mad. 163 kapsamında şikayet hakkımızı ve tazminat talebi hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.