Ölümle burun buruna getiren elektrik: Kiracı ev sahibini, ev sahibi kiracıyı suçladı
Muğla’da kiraladığı evin sahibi tarafından elektrik çarptırıldığı öne süren Ümit Arslan ölümün kıyısından döndü. Ev sahibinin avukatı da kiracılarının kaçak elektrik kullanmak isteyince elektrik çarptığını iddia etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde açık bırakılan elektrik kablosundan elektrik akımına kapılan Ümit Arslan isimli vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Vatandaş, ev sahibini suçlayarak sorumlular ile ilgili yasal süreç başlatacağını belirtirken, ev sahibinin avukatı da Arslan'ın iddialarının gerçekleri yansıtmadığını, kaçak elektrik çekmek isterken elektrik akımına kapılmış olacağını iddia etti.
1 BUÇUK METRE FIRLADI
Yılın bir bölümünü Bodrum'da geçiren ve ticaretle uğraşan 45 yaşındaki Ümit Arslan, önceki akşam İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Akyarlar Mahallesi'nde geçen yıl kiraladığı evine gelen Arslan, evin girişindeki çatının tadilat için söküldüğünü ve elektrik kablolarının kapının üzerinden sarktığını gördü. Eve girip uyuyan Arslan, sabah evden dışarı çıktı. Tekrar eve girdiği sırada eli, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden Ümit Arslan, akıma kapıldı. İddiaya göre, bir buçuk metre ileri fırlayan adam komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan adam, taburcu edildi.
"EV SAHİBİNİN BANA BU YAPTIĞI RESMEN TUZAKTI"
Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Ümit Arslan, şöyle dedi:
"İstanbul'dan dün akşam itibariyle geçen sene kiraladığım ve kira kontratımın devam ettiği evime geldim. Evin girişindeki çatısı sökülmüş ve elektrik kabloları tam çatının girişine inmiş vaziyetteydi. Eve girerken kablonun yanından geçerek girdim. Sabah aynı şekilde tekrar çıkış yaptım. Geri dönerken biran dalgınlığıma geldi. Sağ elime kablo değdi ve beni elektrik çarptı. Elektrik beni yaklaşık bir buçuk metre fırlattı. Düşerek yere yığıldım. Telefonla komşularımı aradım. Ambulans geldi, beni hastaneye getirdiler. Rapor verdiler. Ev sahibinin bana bu yaptığı resmen tuzaktı"
"TADİLAT YAPILACAKSA BANA BİLGİ VERİLMESİ LAZIM"
Ev sahibinin kendine evi boşaltması için ihtarname gönderdiğini fakat kira sözleşmesinin devam ettiğini iddia eden Arslan, "Allah'tan ben buraya çoluk çocuğumla gelmedim. Çocuğum kabloyu tutabilirdi. Ben bunu yargıya intikal ettireceğim. Evde yapılan işlem, benim sınırlarım dahilinde yapılan bir işlem. Benim kira kontratım devam ediyor. Burada tadilat yapılacaksa bana bilgi verilmesi lazım" diye konuştu.
"TAMAMEN ASILSIZ İDDİALAR"
Ev sahibinin avukatı Caner Ernez ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu dile getirerek "Kiracı Ümit beyin iddiaları tamamen asılsızdır: kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği noter aracılığıyla kendisine bildirilmiş olmasına rağmen evden çıkmayacağını belirtmiş ve bu sebeple tarafımızca tahliye davası başlatılmıştır. Mevcut halde kiracı tarafından kiralanan 1+1 evin elektrik aboneliği yoktur, dolayısıyla yasal yoldan bu evde elektrik enerjisi bulunması mümkün değildir. Ayrıca müvekkil ev sahibi İstanbul ilinde ikamet etmekte olup şu an elektrik aksamı ile ilgili bir tadilat söz konusu değildir. Tahminimiz kiracı Ümit bey kaçak yoldan elektrik elde etmek için elektrik tesisatı ile uğraştığıdır. TCK Mad. 163 kapsamında şikayet hakkımızı ve tazminat talebi hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.
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