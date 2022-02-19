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Son dakika: İETT'de can pazarı: Otobüs duran araca çarptı! Yolcu camdan fırlayarak ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: İETT’de can pazarı: Otobüs duran araca çarptı! Yolcu camdan fırlayarak ağır yaralandı

Son dakika haberine göre İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan Beşiktaş’ta bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden İETT şoförü yolcuları tahliye etti.

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