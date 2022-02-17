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Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Son dakika haberi... İstanbul'da her gün yaşanan İETT otobüs kazasına bugün bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de ayağı takılınca yola düşen kadının bacakları İETT otobüsünün altında kaldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

İddiaya göre durakta bekleyen bir kadın İETT otobüsünün yaklaştığını görünce el kaldırarak yola doğru yürüdü.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Bu sırada ayağı takılan kadın dengesini kaybederek kaldırımdan yola düştü.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Yola düşen kadını fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kadının üzerinden geçti.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Bacakları ezilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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