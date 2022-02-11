İstanbul'da İETT kabusu! Küçükçekmece'de alev aldı
Milyonlarca İstanbullunun İETT kabusu bitmek bilmiyor. Küçükçekmece'de seyir halindeki bir İETT otobüsü aniden alev aldı. Sürücüler kısa sürede otobüsten inerken, sürücü yangın tüpüyle müdahale etti.
Küçükçekmece'de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsten dumanlar yükseldi.
Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı.
Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti.
Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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