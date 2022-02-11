11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da İETT kabusu! Küçükçekmece'de alev aldı

İstanbul'da İETT kabusu! Küçükçekmece'de alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
İstanbul’da İETT kabusu! Küçükçekmece’de alev aldı

Milyonlarca İstanbullunun İETT kabusu bitmek bilmiyor. Küçükçekmece'de seyir halindeki bir İETT otobüsü aniden alev aldı. Sürücüler kısa sürede otobüsten inerken, sürücü yangın tüpüyle müdahale etti.

Küçükçekmece'de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsten dumanlar yükseldi.

Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı.

Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti.

Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti İETT’ye çarptı DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ İETT'YE ÇARPTI
Yine yangınlar yine İETT! YİNE YANGINLAR YİNE İETT!
Başakşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı! BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI!
İstanbul’da İETT otobüsü faciası İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜ FACİASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA