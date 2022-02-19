Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde anne vahşeti: 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü
Son dakika haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Beylikdüzü'nde, bir anne 3 yaşındaki çocuğununun boğazını keserek öldürdü. Gözaltına alınan anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 2 sitesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu anne, 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti. Evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözlatına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ŞOK OLDUM
Site sakini Buğra Uzuntaş, "Biz sonradan duyduk sonradan öğrendik. Şok oldum. Ben bu sitede 19 yıldır oturuyorum. Umarım suçlular kanun önünde hesap verir. Çok acı bir olay çünkü. Şok oldum" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
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