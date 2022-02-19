Son dakika: İstanbul Beylikdüzü’nde anne vahşeti: 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü





ŞOK OLDUM

Site sakini Buğra Uzuntaş, "Biz sonradan duyduk sonradan öğrendik. Şok oldum. Ben bu sitede 19 yıldır oturuyorum. Umarım suçlular kanun önünde hesap verir. Çok acı bir olay çünkü. Şok oldum" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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