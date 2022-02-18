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Yine İETT otobüsü arızası: 500T yolda kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Yine İETT otobüsü arızası: 500T yolda kaldı

İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal’da motor arızası sebebiyle yolda kaldı. İşe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, İETT şoförünün ise otobüsü tamir etmeye çalışması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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