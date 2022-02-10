Direksiyon hakimiyetini kaybetti İETT otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ve belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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