19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de 3 gündür aranan Doğan Temiz ormanda ölü bulundu

Rize'de 3 gündür aranan Doğan Temiz ormanda ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
Rize’de 3 gündür aranan Doğan Temiz ormanda ölü bulundu

Rize'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp, 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen Doğan Temiz'in (21), ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu.

Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı.

Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.




İşitme ve konuşma engelli kadının katili şoke etti İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ KADININ KATİLİ ŞOKE ETTİ
10 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu 10 GÜNLÜK BEBEK BEŞİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA