İstanbul’da karlar eridi! Peki barajlardaki son durum ne?
YAŞAM İHA
Geçen hafta Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da kar yağışı etkili oldu. Megakentte etkisi yoğun bir şekilde hissedilen karın ardından barajların son durumu merak edilen konular arasında yer aldı. Barajlar ve göllerinin etrafını beyaza boyayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında % 2.02’lik bir artış kaydedildi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının akabinde barajların etrafı beyaza boyandı.
BEKLENEN ARTIŞ OLMADI
Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı.
İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.
10 GÜNDE YÜZDE 2'LİK ARTIŞ
Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.
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