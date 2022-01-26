26 Ocak 2022, Çarşamba
İstanbul'da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artışlar bekleniyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.68 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 34.65 çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 14:33
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