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İstanbul'da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artışlar bekleniyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.68 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 34.65 çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 14:33
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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 54,68'e yükseldi.

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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, yağışlı mevsimin gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 metreye yaklaşan kar yağışının da etkisiyle barajlarda dün 54,47 olan su seviyesi bugün yüzde 54,68'e ulaştı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 2,25 oldu.

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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 60,66, Kazandere'de yüzde 62,40, Sazlıdere'de yüzde 22,91, Alibey'de yüzde 34,65, Darlık'ta yüzde 53,62, Büyükçekmece'de yüzde 44,15, Terkos'ta yüzde 49,43, Elmalı'da yüzde 73,98, Ömerli'de yüzde 77,00, Istrancalar'da yüzde 72,54 olarak kaydedildi.

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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? İşte kar yağışı sonrası son durum

Bu yıl ise 26 Ocak itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 61,12 kilogram olarak ölçüldü.