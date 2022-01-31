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İstanbul'da barajların doluluk oranı ne? Karlar erimeye başladı! İşte son durum
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:56Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:56