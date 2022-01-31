İstanbul’da barajların doluluk oranı ne? Karlar erimeye başladı! İşte son durum

7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.