Üç aylar ile ilgili hadisler: Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir?
Üç aylar önemi nedir? Bugün Recep ayına kavuşan Müslümanlar, üç ayları huşu içinde karşılamaya hazızrlanıyor. Yüce Allah'ın ilahi lütuf zamanları olarak sunduğu, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmek isteyen vatandaşlar, üç aylar hakkında detayları araştırıyor. etmektir. Peki, Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? İşte üç aylar ile ilgili hadisler...
Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseri olan üç aylar bugün başladı. Üç aylar ile ilgili İslam peygamberi Hz Muhammed, şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır." Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte en çok arananlar arasında üç ayların önemi yer aldı. Peki, Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? İşte üç aylar ile ilgili hadisler...
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)
"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"
RECEP AYININ FAZİLETLERİ
İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s), Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır."
Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed'in bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.
Hz. Muhammed'in bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu cevap verildi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.
Üç aylar, içlerinde 5 kandil gecesinden 4'ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor.
RECEP AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Recep ayında bulunan iki kandil gecesi de Recep ayına ayrı bir değer ve fazilet katmaktadır. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Mübarek Regaip Kandilidir. Bu Kandil ile Müslümanlar üç aylara giriş yapmaktadır. Yirmi yedinci gecesi ise Mübarek Miraç Kandilidir. Bilindiği gibi Miraç Kandili, beş vakit namazın mü'minlere farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen mü'minlerin Cennete gireceğinin müjdelendiği mübarek bir gecedir.
RECEP AYINDA ORUÇ TUTMAK
İslam âlimlerinin bildirdiğine göre, bu ay ekim ve ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tövbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat ve ekim ayıdır. Şaban ayı bakım ayıdır. Ramazan ayı biçim ayıdır, yani mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Recep ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan mağfiret mevsimin ilk ayı, Regaip de ilk kandili olmuş oluyor.
Onun için, "Recep ayı tövbe ayıdır." demişler. Yani kul ne yapmalı? "Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmelidir.
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