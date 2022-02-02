Üç aylar ile ilgili hadisler: Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir?

Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseri olan üç aylar bugün başladı. Üç aylar ile ilgili İslam peygamberi Hz Muhammed, şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır." Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte en çok arananlar arasında üç ayların önemi yer aldı. Peki, Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? İşte üç aylar ile ilgili hadisler...

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"