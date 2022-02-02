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Türkiye'nin takip ettiği gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! Gece boyunca güvenlik önlemleri alınmıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Türkiye’nin takip ettiği gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! Gece boyunca güvenlik önlemleri alınmıştı

Dün gece güvenlik önemleriyle koruma altına alınan Büyükçekmece'deki boş arazide günün ilk ışıklarıyla kazı yeniden başladı. Ekipler kimseyi olay yerine almazken, gizemli kazının da sırrı ortaya çıktı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Büyükçekmece'de emniyet ekipleri tarafından boş bir arazideki kazı çalışması tekrar başladı.



Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.



Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

Emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat Kartal'ın cesedinin arandığı öğrenildi.



Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.



Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat Kartal adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat Kartal'ın cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, olay yerinden detayları aktardı.

Karataş, "İki ayrı noktada polis ekiplerinin kazı çalışması sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli görülen o noktaya geldi. Çalışmalar devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir ifade verdi Verilen ifade doğrultusunda bir kayıp şahsın olduğu belirtiliyor. Murat Kartal isimli bir kayıp şahsın olduğu e bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor." dedi.

Gizemli kazı tekrar başladı GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI
Kazılarda gece boyu güvenlik önlemi alındı KAZILARDA GECE BOYU GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Kazılarda gece boyu güvenlik önlemi alındı KAZILARDA GECE BOYU GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
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