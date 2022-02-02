Türkiye’nin takip ettiği gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! Gece boyunca güvenlik önlemleri alınmıştı

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, olay yerinden detayları aktardı.

Karataş, "İki ayrı noktada polis ekiplerinin kazı çalışması sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli görülen o noktaya geldi. Çalışmalar devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir ifade verdi Verilen ifade doğrultusunda bir kayıp şahsın olduğu belirtiliyor. Murat Kartal isimli bir kayıp şahsın olduğu e bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor." dedi.