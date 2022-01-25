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CHP'li İBB vatandaşı yolda bıraktı! Vatandaşı çekici kurtardı: Göster İstanbullunun halini!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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CHP’li İBB vatandaşı yolda bıraktı! Vatandaşı çekici kurtardı: Göster İstanbullunun halini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bir kez daha yarı yolda bıraktı. Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, "İstanbul'un halini göster" diye isyan etti.

Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.

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