CHP’li İBB vatandaşı yolda bıraktı! Vatandaşı çekici kurtardı: Göster İstanbullunun halini!

Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.

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