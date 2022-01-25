AK Parti'den CHP'li İBB'ye kar tepkisi! İstanbullular bu aymazlığı asla unutmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları aksatması üzerine kar yağışı binlerce vatandaşı esir aldı. Yollarda mahsur kalanlar İBB'ye isyan ederken AK Parti'den de tepkiler peş peşe geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hebası Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını belirterek tepki gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.
Cuma günü akşam saatlerinde yurdu etkisi altına alan kar yağışı İstanbullu vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
İstanbul tarihe geçecek bir kar sınavına girdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu sınavdan sınıfta kaldı. Vatandaşa hizmet sunamayan İBB, günlerdir yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbiri almayınca vatandaşlar yolda kaldı.
15 SAATTİR YOLDA MAHSUR KALDILAR
Dün akşam saatlerinde işlerinden çıkıp eve gitmeye çalışan vatandaşlar yolların kapalı olması nedeniyle yolda kaldı. Yağışın etkisini arttırması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu vatandaşlar geceyi arabalarda geçirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara herhangi bir yardım gitmezken yolun açılması için de bir çalışma gerçekleştirilmedi.
"SOĞUK DONUYORUZ"
Bir vatandaş A Haber.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada "Akşam saatlerinde eve gitmek için yola çıktık ancak bu bölgede kaldık. Gece saatlerinde de birilerinin gelip bize yardım edeceğini umuyorduk ancak kimse gelmedi. Herkes arabasında uyumaya çalıştı ama arabaların içi buz gibi uyuyamıyoruz. Vatandaşlar yanında ne varsa onları paylaşarak karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.
CAMİYE SIĞINDILAR
Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yolda mahsur kalan vatandaşlar bölgede bulunan camiye sığındı.
BASIN EKSPRES YOLU DA KAPALI
Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.
BEYLİKDÜZÜ HADIMKÖY BAĞLANTI YOLUNDAKİ SÜRÜCÜLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü Hadımköy girişi bağlantı yolunda mahsur kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor.
Mega kent İstanbul'u 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası hayatı durdurdu. Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.
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