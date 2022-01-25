AK Parti’den CHP’li İBB’ye kar tepkisi! İstanbullular bu aymazlığı asla unutmaz

"SOĞUK DONUYORUZ"

Bir vatandaş A Haber.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada "Akşam saatlerinde eve gitmek için yola çıktık ancak bu bölgede kaldık. Gece saatlerinde de birilerinin gelip bize yardım edeceğini umuyorduk ancak kimse gelmedi. Herkes arabasında uyumaya çalıştı ama arabaların içi buz gibi uyuyamıyoruz. Vatandaşlar yanında ne varsa onları paylaşarak karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.

CAMİYE SIĞINDILAR

Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yolda mahsur kalan vatandaşlar bölgede bulunan camiye sığındı.