İBB'nin kar küreme aracı ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı, etkili bir şekilde devam eden yoğun kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı yolda mahsur kalan araçlara çarparak durabildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
İstanbul'da kar yağışı 3 gündür etkisini arttırarak devam ediyor.
KAR KÜREME ARACI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle araçları önüne alarak sürükledi.
Esenyurt'un Kıraç Mahallesi'nde kar küreme aracının sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan kar küreme aracı yoldaki diğer araçları da önüne alarak sürüklendi.
4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kar küreme aracı yolda kalan 4 farklı araca çarparak dururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kar küreme aracı park halindeki araçlara çarpmaya başladı.
Bu halde metrelerce sürüklenen İBB'ye ait araç, kavşakta bekleyen araçlara çarparak anca durabildi.
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