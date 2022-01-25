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İBB'nin kar küreme aracı ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İBB’nin kar küreme aracı ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı, etkili bir şekilde devam eden yoğun kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı yolda mahsur kalan araçlara çarparak durabildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı 3 gündür etkisini arttırarak devam ediyor.

KAR KÜREME ARACI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle araçları önüne alarak sürükledi.

Esenyurt'un Kıraç Mahallesi'nde kar küreme aracının sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan kar küreme aracı yoldaki diğer araçları da önüne alarak sürüklendi.

4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kar küreme aracı yolda kalan 4 farklı araca çarparak dururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kar küreme aracı park halindeki araçlara çarpmaya başladı.

Bu halde metrelerce sürüklenen İBB'ye ait araç, kavşakta bekleyen araçlara çarparak anca durabildi.

İBB ait kar küreme aracı arabalara çarparak durdu İBB AİT KAR KÜREME ARACI ARABALARA ÇARPARAK DURDU
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