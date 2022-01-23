Başından vurularak öldürülmüştü! Katil Rahmi Uygun'un Ömür Erez açıklamalarına dayısından yalanlama: Tek derdi kızıydı
Kartal'da başından vurularak öldürülen hemşire Ömür Erez, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bağcılar'da yakalanan katil Rahmi Uygun, ifadesinde 'Bana borcu vardı, ödemedi' ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeden sonra Erez'in dayısı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dayı İbrahim Gündüz, "Parayla, maddi durumuyla ilgili bir derdi yoktu. Tek derdi kızıydı, kızını canından çok seviyordu kızı da onu çok seviyordu." dedi.
Kartal 10 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde görevi başındayken Konya'dan gelen saplantılı belalısı Rahmi Uygun'un silahlı saldırısıyla başından vurularak katledildi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Rahmi Uygun ve kendisine saldırıyı gerçekleştirmesinde yardım eden Musa Teymur Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
DERDİM "PARA" DEDİ
Uygun ve Teymur, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Katil adliyedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti, kanlı saldırının nedeni içinse "para" dedi. İfadesinde "2021 yılında cezaevine girmeden 187 bin lira paramı maktule elden verdim.
Evleneceğimizi düşündüğümden ben cezaevindeyken ev alsın diye verdim. 4 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Bana paramla annesine ev aldığını söyledi. Paramı istediğimdeyse vermeyeceğini söyledi" dedi. Uygun ve Teymur, mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PARAYLA DERDİ YOKTU
Katil Uygun'un iddialarının ardından Ömür Erez'in dayısı açıklamalarda bulundu. Dayı İbrahim Gündüz "Ömür özel bir hastanede genel cerrahi bölümünde hemşirelik yapıyordu.
Parayla, maddi durumuyla ilgili bir derdi yoktu. 10 senece önce kendine daire almıştı. O daireyi de kiraya verip annesinin yanında yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.
TEK DERDİ KIZIYDI
Gündüz "Ömür kızına çok düşkündü. İş yeri evine biraz uzaktı, kızına daha çok vakit ayırabilmek için hastanedeki genel cerrahi bölümünü bırakıp evinin yanındaki sağlık ocağına geldi.
Paraya ihtiyacı olan insan bunu yapar mı? Tek derdi kızıydı, kızını canından çok seviyordu kızı da onu çok seviyordu. Böyle bir anne kızı nasıl ayırabildiler?" dedi.
SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ
Yeğenini ölüme götüren saldırı anına dair konuşan Gündüz " Adamın geldiğini görünce yardım istiyor oradaki arkadaşlarından. Katil gelip tetiğe basmış ama silah ilk başta tutukluk yapmış.
Karşısındakinin öldürme niyetinin olduğunu bile düşünmemiş, laf gürültü olmasın diye polise de haber vermemiş. Belki polise haber verse, belki oradaki arkadaşları katile bağırıp çağırsa bunlar yaşanmayacaktı" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uyarısı İstanbul 5 günlük hava durumu!
- Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
- A101 27 Ocak 2022 kataloğu: A101'de bu hafta neler var? Teknoloji, elektronik, züccaciye, tekstil indirimleri...
- Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
- Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...