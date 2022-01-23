Başından vurularak öldürülmüştü! Katil Rahmi Uygun’un Ömür Erez açıklamalarına dayısından yalanlama: Tek derdi kızıydı

Paraya ihtiyacı olan insan bunu yapar mı? Tek derdi kızıydı, kızını canından çok seviyordu kızı da onu çok seviyordu. Böyle bir anne kızı nasıl ayırabildiler?" dedi.

SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ

Yeğenini ölüme götüren saldırı anına dair konuşan Gündüz " Adamın geldiğini görünce yardım istiyor oradaki arkadaşlarından. Katil gelip tetiğe basmış ama silah ilk başta tutukluk yapmış.