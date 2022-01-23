Koronavirüs testi pozitif çıkan hırsız suçüstü yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisinin, koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı.
Gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaya devriye görevi yürüten bekçi görevlileri, şüpheli değerlendirdikleri, elindeki çuvalda demir parçası taşıyan bir şahsın peşine düştü. Bekçileri görünce elindeki çuvalı yol kenarına fırlatarak, kaçmaya çalışan şahıs kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.
Kömürlükten hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. isimli şüphelinin, covid pozitif hasta olduğu ve karantina sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. M.D'nin taşıdığı çuvalın içinde eski tip ocak ve çanak anten ele geçirildi.
M.D., bekçilerin 'neden kaçtın' sorusuna ise, covid karantinası olduğu için kaçtığını savundu.
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