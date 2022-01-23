Koronavirüs testi pozitif çıkan hırsız suçüstü yakalandı





Kömürlükten hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. isimli şüphelinin, covid pozitif hasta olduğu ve karantina sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. M.D'nin taşıdığı çuvalın içinde eski tip ocak ve çanak anten ele geçirildi.



M.D., bekçilerin 'neden kaçtın' sorusuna ise, covid karantinası olduğu için kaçtığını savundu.

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