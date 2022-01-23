Varto’da karla mücadele aralıksız sürüyor

"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK"

Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, Yayıklı ve Sağlıcak grup köy yollarında yapılan yol açma çalışmalarına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, kar yağışının hemen ardından süratle yolları açtıklarını belirterek, "İlçemizde hayatı adeta felç eden kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan yolları ulaşıma açarken bir yandan da şehir içerisinde biriken karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyorlar. Kar ve tipiden dolayı hemen hemen tüm köy yollarımız kapandı. Varto Belediyesi olarak ilk 2 günde tüm cadde ve sokakları temizledik. Kar naklini gerçekleştirdik. Varto Kaymakamımız ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Güder Beyin talimatıyla ilçe özel idaresine destek olarak bir eşgüdüm programını gerçekleştirdik. Bu eşgüdüm programı kapsamında ilçemizde kapalı olan köy yollarını açmak için destek sunuyoruz. Düne kadar 20 köy yolu kapalı kalmıştı. Kardeş ilçe özel idaresi ile gerekli koordineyi sağladık. O koordine ile bize gösterdikleri bölge olmak üzere Yayıklı ve Sağlıcak ile Diktepeler grup yollarındayız. Bu grubun yollarını açacağız. Devamında İçmeler ve Taşlıyayla ile Zerdo mezrası yollarını açacağız. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen çalışmaları hızlıca yapacağız. İlçe özel idaresi ile birlikte ilçede kapalı köy yollarımız kalmayacak şekilde çalışma yapacağız" dedi.