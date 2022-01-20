Son dakika: Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırı: Acı haber geldi! Saldırgan Rahmi Uygun yakalandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, şüpheliyi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakaladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.'ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U'nun, silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphe R.U'nun yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.





"ADAM KADININ KAFASINA SIKMIŞ"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

"KONYA'DAN BELALIM GELDİ" DEDİ

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu