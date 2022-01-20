Son dakika: Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırı: Acı haber geldi! Saldırgan Rahmi Uygun yakalandı
Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez, su içtiği sırada başından vurularak öldürüldü. Saldırgan Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan il dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti.
İŞTE YAKALANMA GÖRÜNTÜSÜ
Saldırgan Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. İşte Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri...
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.
İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI
İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.
ACI HABER GELDİ
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.
DAHA ÖNCE RAHATSIZ ETMİŞ
Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis, şüpheliyi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakaladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.'ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U'nun, silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Firari şüphe R.U'nun yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
"ADAM KADININ KAFASINA SIKMIŞ"
Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.
"KONYA'DAN BELALIM GELDİ" DEDİ
Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu
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