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Hemşireyi su içerken vuran caninin ifadesi ortaya çıktı! ''Bana borcu vardı paramı vermedi''

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Hemşireyi su içerken vuran caninin ifadesi ortaya çıktı! ’’Bana borcu vardı paramı vermedi’’

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olarak görev yapan Ömür Erez su içtiği esnada bir cani tarafından başından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan hemşire tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Rahmi Uygun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bağcılar’da gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Musa T. de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde internetten tanışıp sevgili olduklarını söyleyerek, “Bir yıl önce ayrıldık. 200 bin borcu vardı vermedi. Beni rencide edici kelimeler kullandı” dediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Kartal'da bir aile sağlığı merkezine gelen saldırgan orada çalışan hemşire Ömür Erez'i su içtiği sırada başından vurarak ağır yaraladı.

Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemşire hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli Rahmi Uygun ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Musa T. Bağcılar'da gözaltına alındı.

"200 BİN LİRA BORCU VARDI"

Ömür hemşireye 2 yıl kadar önce İnternet üzerinden tanıştıkları öğrenilen saldırganın bir gün önce Konya'dan araç kiralayıp İstanbul'a geldiği ve Ömür hemşirenin olduğu Aile Sağlığı merkezine gittiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Bir yıl önce ayrıldık. 200 bin lira bana borcu vardı. Buraya geldiğimde telefonla paramı istedim veriyorum diyerek beni rencide etti. Tartıştık" dediği öne sürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada ; "Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli R.U. adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E. kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu. Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

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