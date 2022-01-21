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Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun'dan kan donduran ifade

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli olan hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan caninin saldırı anı görüntüleri de ortaya çıktı. Katil Uygun, ifadesinde de, "200 bin lira borcu vardı, vermedi. Rencide edici konuştu" dedi. İşte Türkiye'yi yasa boğan olayın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:53
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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun’dan kan donduran ifade

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'in, katil zanlısı Rahmi Uygun kısa sürede yakalanmıştı! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun’dan kan donduran ifade

HEMŞİRE ÖMÜR EREZ'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ! SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürmüştü.

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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun’dan kan donduran ifade

Uygun'un, kiralık otomobil ile Konya'dan İstanbul'a Musa T. ile birlikte geldiği öğrenildi. Ömür Erez'in katil zanlısı Rahmi Uygun'un ve beraberindeki Musa T.'nin bir börekçide kaydedilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun’dan kan donduran ifade

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal'da bir börekçiden birlikte çıkıyor.

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Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun’dan kan donduran ifade

İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor.