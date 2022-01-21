Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Cani Rahmi Uygun'dan kan donduran ifade

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli olan hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan caninin saldırı anı görüntüleri de ortaya çıktı. Katil Uygun, ifadesinde de, "200 bin lira borcu vardı, vermedi. Rencide edici konuştu" dedi. İşte Türkiye'yi yasa boğan olayın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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