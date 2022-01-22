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Haberler Galeri Hemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i su içtiği sırada tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun ve yakalanan arkadaşının emniyetteki işlemleri devam ederken, hemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Öte yandan annesi ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Hemşirenin dayısı ise "Erez küçük yaşta babasını kaybetmişti. Elimizde büyüttük kızcağızı. Şimdi de 10 yaşında öksüz kalan kızı bize emanet" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 08:53
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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da arkadaşıyla çay içerken gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTIĞINI İDDİA ETTİ
Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti.

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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

HER SEFERİNDE BENİ OYALADI
Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

"BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM"
Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği öne sürüldü.

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Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.