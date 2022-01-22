Hemşire Ömür Erez’in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay

HER SEFERİNDE BENİ OYALADI

Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.