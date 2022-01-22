HaberlerGaleriHemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay
Hemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı! Kahreden detay
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i su içtiği sırada tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun ve yakalanan arkadaşının emniyetteki işlemleri devam ederken, hemşire Ömür Erez'in öldürülmeden dakikalar önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Öte yandan annesi ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Hemşirenin dayısı ise "Erez küçük yaşta babasını kaybetmişti. Elimizde büyüttük kızcağızı. Şimdi de 10 yaşında öksüz kalan kızı bize emanet" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 22.01.2022 08:48Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 08:53