Son dakika: Hamile hemşireye saldırı! 2 cani tutuklandı

"YAPMAYIN KADIN HAMİLE DEMELERİNE RAĞMEN SALDIRILARINA DEVAM ETTİLER"

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek, "Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını, Nurcan K.'nin elinde bulunan ayranı yüzüne ve cihazlara attığını kaydeden Gülhan D., odada bulunanların, saldırganları kendisinden uzaklaştırdığını belirtti.

Gülhan D., polis ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Hemşire Gülhan D. ifadesinde "Ben kendim 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditlerde bulunan, benim yaralanmama neden olan ve bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde beni darp eden Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.'ten davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bu arada saldırı hastane önünde protesto etti. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyesi bir grup, saldırıya tepki gösterdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan alma işlemi sırasında bir hasta ve yakınları tarafından darbedilen 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D.'ye saldıran şüpheliler serbest bırakıldı. Darbedilen Gülhan D.'nin teyzesi, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ALLAH'A HAVALE ETTİK"

Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞIYOR

Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Başkanı Yunus Şimşek saldırganlardan birinin üniversitede görev yaptığını ifade ederek, saldırganların serbest kalmasını eleştirdi. Şimşek kararın adil olmadığını ifade ederek, "Sağlıkta şiddet terörü her gün yaşanmakta. Sürekli sağlık çalışanlarımız bu şiddete maruz kalmakta. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir. Bu hastanede görevi başındaki gebe bir arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından ciddi şekilde şiddet terörüne maruz bırakılmıştır. Kendisi ve mesai arkadaşları gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etmiştir. Bu saldırganlar gözaltına alınmış, karakolda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmiş ve sabah da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. Canla başla görev yapan bu insanlara, gebe bir hemşireye, bebeğine hatta hizmet ettikleri insanlara tekme atan bu zihniyete verilen tutuksuz yargılama kararı ne kadar adildir? Gebe arkadaşımızın görev yaptığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Saldırganlardan birinin üniversitede çalıştığını öğrendik. Hemşire arkadaşımıza tekme atan o zihniyet şu an aramızda dolaşmakta" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevkedilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.