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Hamile hemşireye darp! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 12:38
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Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşındaki Hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık hamile olan Gülhan D. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını belirten Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını, saat 22.00 sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastaya trombosit alma işlemi yaptığını öne süren Gülhan D., ifadesinde "Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim?' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim" diye konuştu.

Gülcan A.'ın koridora çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.

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Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

'KENDİMDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIM ANCAK ŞAHISTAN KURTULAMADIM'

Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim sana göstereceğim" diyerek bağırdığını öne süren şikayetçi Gülhan D., yine hasta yakınlarından Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini belirtti.

Nurcan K.'nin de elindeki poşetleri yere atarak kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumak için set yaptığı belirterek "Yaklaşmamasını söyledim, şahıs birden elleriyle başıma saldırdı. Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan korumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım" dedi.

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Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

"YAPMAYIN KADIN HAMİLE DEMELERİNE RAĞMEN SALDIRILARINA DEVAM ETTİLER"

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek, "Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

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Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını, Nurcan K.'nin elinde bulunan ayranı yüzüne ve cihazlara attığını kaydeden Gülhan D., odada bulunanların, saldırganları kendisinden uzaklaştırdığını belirtti.

Gülhan D., polis ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Hemşire Gülhan D. ifadesinde "Ben kendim 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditlerde bulunan, benim yaralanmama neden olan ve bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde beni darp eden Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.'ten davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bu arada saldırı hastane önünde protesto etti. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyesi bir grup, saldırıya tepki gösterdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan alma işlemi sırasında bir hasta ve yakınları tarafından darbedilen 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D.'ye saldıran şüpheliler serbest bırakıldı. Darbedilen Gülhan D.'nin teyzesi, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

"ALLAH'A HAVALE ETTİK"
Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.