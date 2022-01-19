Hamile hemşireye darp! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

ŞİKAYETÇİ OLDU
Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını, Nurcan K.'nin elinde bulunan ayranı yüzüne ve cihazlara attığını kaydeden Gülhan D., odada bulunanların, saldırganları kendisinden uzaklaştırdığını belirtti.
Gülhan D., polis ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Hemşire Gülhan D. ifadesinde "Ben kendim 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditlerde bulunan, benim yaralanmama neden olan ve bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde beni darp eden Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.'ten davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Bu arada saldırı hastane önünde protesto etti. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyesi bir grup, saldırıya tepki gösterdi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan alma işlemi sırasında bir hasta ve yakınları tarafından darbedilen 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D.'ye saldıran şüpheliler serbest bırakıldı. Darbedilen Gülhan D.'nin teyzesi, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik" dedi.
Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.