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Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi

İstanbul Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 4 hasta yakını, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D., 4 hasta yakını tarafından feci şekilde dövüldü. Şikayetçi olan Gülhan D. ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi.

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