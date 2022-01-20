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Sakarya'da kaçak at kesimi operasyonu: 2 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Sakarya’da kaçak at kesimi operasyonu: 2 kişi yakalandı

Sakarya'da kaçak at kesimi yaptığı öne sürülen E.H. ile ona yer sağladığı iddia edilen zanlı B.D. gözaltına alındı. Öte yandan E.H'nin daha önce de Sakarya Nehri'nin Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkisine bakımsız atları getirirken yakalandığı ve hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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